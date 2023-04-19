Дети погибших участников СВО смогут получать жилищные сертификаты в Приморском крае

В Приморском крае расширили меры поддержки для семей военнослужащих. Теперь несовершеннолетние дети погибших участников спецоперации смогут получить жилищные сертификаты.
Ранее такие сертификаты предоставлялись семьям с двумя и более детьми по достижению ими совершеннолетия. Теперь дети участников СВО смогут получать их, не дожидаясь наступления восемнадцатилетия, сообщает ИА PrimaMedia.
Размер выплаты будет определяться исходя из стоимости одного квадратного метра жилья в том населенном пункте, где проживает ребенок. Также допускается приобретение жилья в общую долевую собственность детей.
Ранее в правительстве Приморского края неоднократно подчеркивали, что вопрос поддержки участников СВО и их семей остается приоритетным. Регион вошел в пятерку лучших в России по подготовке участников спецоперации и оказанию им помощи.