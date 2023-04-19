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Политолог Андрей Кошкин рассказал, почему заявление премьера Армении не делают Карабах азербайджанским

Политика
Политолог Андрей Кошкин рассказал, почему заявление премьера Армении не делают Карабах азербайджанским

Заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана не решает вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха. Об этом ФАН рассказал политолог Андрей Кошкин.

«Заявление Пашиняна в парламенте пока не делают Карабах азербайджанским. После слов премьер-министра в Армении против выступила республиканская партия, которая видимо придерживается иного мнения. Также четыре пакета документов Баку послала в Ереван со своим предложением решения вопроса. Три пакета Ереван послал Баку. По второстепенным вопросом удалось найти точки соприкосновения, а по ключевым – абсолютно не найдено», — высказался эксперт.

По словам политолога, вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха будет долго беспокоить данный регион.

«Мне кажется, что сегодня в рамках Карабаха не стоит делать поспешных выводов. Это сложный вопрос, который будет еще очень долго беспокоить этот регион, и геополитических оппонентов. Думаю, что впереди много перипетий», — отметил Кошкин.

Также эксперт добавил, что Пашинян сделал шаг в сторону стабилизации взаимоотношения Армении и Азербайджана, что уже можно назвать неким началом движения вперед.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о том, что карабахским армянам предстоит либо принять азербайджанское гражданство, либо искать себе новое место жительства.

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