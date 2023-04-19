Посольство РФ в Судане: российские дипломаты не пострадали в ходе обострения обстановки в стране

За помощью в дипмиссию никто не обращался, отметили в посольстве. До этого сообщалось, что МИД РФ следит за развитием обстановки в Судане. Несмотря на заключенное гуманитарное перемирие, на территории государства продолжаются боевые столкновения. Москва не исключила эвакуации российских дипломатов, но на данный момент ситуация осложняется тем, что аэропорты Судана закрыты, и транспортное сообщение не функционирует.