Вооруженные силы Буркина-Фасо уничтожили более 70 радикалов в нескольких регионах страны

Кроме того, армия Буркина-Фасо и Вооруженные силы Мали (FAMa) начали совместную операцию по ликвидации членов бандформирования «Группа поддержки ислама и мусульман» (GSIM), которая связана с террористической организацией «Аль-Каида»✱ (запрещена в РФ). Цель инициативы — разгром джихадистов в приграничных регионах.