Уагадугу, 19 апреля. Армия Буркина-Фасо провела серию успешных контртеррористических операций в северной и центральной частях страны.
Боевики атаковали стратегические объекты в нескольких регионах. Однако Вооруженные силы республики отразили нападения и разгромили радикалов.
На прошлой неделе президент африканского государства Ибрагим Траоре объявил о всеобщей мобилизации в рамках борьбы с террористами. Правительство уже реформировало законодательство в соответствии с инициативой.
Национальная армия регулярно проводит мероприятия против радикалов. Ранее солдаты республики ликвидировали 100 боевиков при попытке нападения на базу Добровольцев в защиту Отечества (VDP).
Кроме того, армия Буркина-Фасо и Вооруженные силы Мали (FAMa) начали совместную операцию по ликвидации членов бандформирования «Группа поддержки ислама и мусульман» (GSIM), которая связана с террористической организацией «Аль-Каида»✱ (запрещена в РФ). Цель инициативы — разгром джихадистов в приграничных регионах.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация