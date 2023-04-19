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Полицейские во Владивостоке начали проверку по факту обстрела машины на парковке

Происшествия
Полицейские во Владивостоке начали проверку по факту обстрела машины на парковке

Неизвестный обстрелял из пневматического оружия припаркованную автомашину во Владивостоке. Хозяйка авто обратилась к правоохранителям. В настоящее время в связи с данным обращением проводится проверка. Об этом заявили в краевом УМВД.

Как сообщает информационное агентство PrimaMedia, жительница столицы Приморского края сегодня заметила на своем припаркованном автотранспортном средстве повреждения, напоминающие следы от пуль из пневматического оружия. Собственница поврежденной машины заявила в полицию, рассказали в Управлении МВД по Приморскому краю.

В настоящее время личность правонарушителя, причастного к инциденту, произошедшему на парковке возле ТЦ в Советском районе, установлена. Местонахождение 20-летнего подозреваемого выясняется, добавили в пресс-службе ведомства.
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