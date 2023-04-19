Полицейские во Владивостоке начали проверку по факту обстрела машины на парковке

Неизвестный обстрелял из пневматического оружия припаркованную автомашину во Владивостоке. Хозяйка авто обратилась к правоохранителям. В настоящее время в связи с данным обращением проводится проверка. Об этом заявили в краевом УМВД.
Как сообщает информационное агентство PrimaMedia, жительница столицы Приморского края сегодня заметила на своем припаркованном автотранспортном средстве повреждения, напоминающие следы от пуль из пневматического оружия. Собственница поврежденной машины заявила в полицию, рассказали в Управлении МВД по Приморскому краю.
В настоящее время личность правонарушителя, причастного к инциденту, произошедшему на парковке возле ТЦ в Советском районе, установлена. Местонахождение 20-летнего подозреваемого выясняется, добавили в пресс-службе ведомства.