Крупнейший в мире инвестфонд BlackRock готовится к периоду высокой инфляции

Решение инвестфонда, который управляет активами на сумму около 9 триллионов долларов, было принято на фоне некоторого снижения инфляции в США, которая по итогам февраля уменьшилась до 5%. В то же время специалисты отмечают, что значения базовой инфляции — без учета стоимости энергоносителей — продолжают повышаться. Поэтому говорить о победе над инфляцией пока преждевременно.