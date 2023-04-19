Крупнейший в мире инвестфонд BlackRock готовится к периоду высокой инфляции

Нью-Йорк, 19 апреля. Крупнейший в мире инвестиционный фонд BlackRock переходит в «режим высокой инфляции». Об этом сообщили представители финансовой компании.
По словам стратегов BlackRock, фонд откажется от традиционной схемы распределения активов в государственные и частные ценные инвестиции, а также облигации. Это, по их мнению, позволит компании быть более устойчивой в период роста процентных ставок и высокой инфляции.
«Эти старые постулаты не отражают новый режим, в котором мы находимся, — режим, при котором крупнейшие центральные банки повышают процентные ставки в условиях рецессии, чтобы попытаться снизить инфляцию», — сообщили в фирме.
Стратеги BlackRock рекомендуют обратить внимание на конкретные сектора акционерного капитала, такие как энергетика или здравоохранение, и выбирать компании с устойчивыми денежными потоками и цепочками поставок, которые могут пережить рецессию.
«Мы верим в новый подход к формированию портфелей, где стратегические взгляды должны быть более детализированными, по секторам и на частных рынках, чтобы помочь создать устойчивые портфели в новом режиме», — отмечают экономисты.
По их мнению, инвесторам следует пересмотреть распределение средств с фиксированным доходом, учитывая, что их прибыльность все больше привязывается к показателям акционерного капитала. Они предпочитают тактические вложения в облигации, привязанные к инфляции, и краткосрочные долговые обязательства из-за привлекательной доходности.
«Мы наблюдаем, что процентные ставки остаются высокими, поскольку Федеральная резервная система стремится обуздать неустойчивую инфляцию, и мы не видим, чтобы ФРС пришла на помощь, снизив ставки или вернувшись к исторически низким процентным ставкам», — резюмировали в BlackRock.
Решение инвестфонда, который управляет активами на сумму около 9 триллионов долларов, было принято на фоне некоторого снижения инфляции в США, которая по итогам февраля уменьшилась до 5%. В то же время специалисты отмечают, что значения базовой инфляции — без учета стоимости энергоносителей — продолжают повышаться. Поэтому говорить о победе над инфляцией пока преждевременно.