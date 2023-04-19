Дисциплинарное разбирательство инициировали в отношении судей, назначивших Артему Уссу домашний арест в Италии

Дисциплинарное разбирательство начнется в отношении трех судей, которые приняли решение о домашнем аресте в качестве наказания для предпринимателя из России Артема Усса. Его инициировало министерство юстиции Италии.
По словам председателя ведомства Карло Нордио, судьи выбрали меру пресечения без учета некоторых деталей, которые могли бы привести к другому решению. Он обвинил их в непростительной халатности, передает Corriere della Sera.
Министр считает, что вершители правосудия не оценили риск побега Усса при домашнем аресте. В то же время судьи отмечают, что решение было принято на основе закона, запросов от Минюста и прокуратуры не поступало.
Ранее сообщалось, что в Италии установили лиц, которые помогали Уссу сбежать из-под домашнего ареста. Как сообщает РИАМО, начитывалось меньше десяти человек.