Количество заразившихся коронавирусом в России выросло на 6305 человек за сутки

По предварительным данным, 8501 человек за минувшие сутки выздоровели, а 38 пациентов скончались. Самое высокое число заболевших зарегистрировано в Москве – 981 человек, 121 из которых доставлены в медицинские учреждения. В Санкт-Петербурге было выявлено 547 случаев.