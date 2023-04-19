Количество заразившихся коронавирусом в России выросло на 6305 человек за сутки

В российские больницы за прошедшие сутки с COVID-19 поступили 1126 человек. Всего было зафиксировано 6305 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный портал для информирования населения по соответствующим вопросам «Стопкоронавирус.рф».
По предварительным данным, 8501 человек за минувшие сутки выздоровели, а 38 пациентов скончались. Самое высокое число заболевших зарегистрировано в Москве – 981 человек, 121 из которых доставлены в медицинские учреждения. В Санкт-Петербурге было выявлено 547 случаев.
Ранее директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что модернизированная вакцина от COVID-19 появится в России в период с августа по сентябрь этого года.