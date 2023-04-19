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Следственный комитет РФ публикует видео с места гибели женщины и трехлетней девочки в Балашихе

Происшествия
Следственный комитет РФ публикует видео с места гибели женщины и трехлетней девочки в Балашихе

Видео с места трагедии в Балашихе, где нашли тела погибших женщины и ее трехлетней дочери, опубликовал ГСУ СК РФ по Московской области.

На кадрах запечатлен многоэтажный дом, в котором проживала семья. Также следователи показали козырек подъезда. На месте трагедии в настоящее время работают следователи и криминалисты. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, 18 апреля под окнами жилого дома было обнаружено тело 39-летней женщины, а ее пропавшую трехлетнюю дочь объявили в розыск. Позднее тело ребенка было найдено в полом пространстве под плитой балкона, рядом с козырьком жилого дома. По предварительным данным, девочка выпала из окна вместе с матерью.
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