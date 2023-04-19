Следственный комитет РФ публикует видео с места гибели женщины и трехлетней девочки в Балашихе

Напомним, 18 апреля под окнами жилого дома было обнаружено тело 39-летней женщины, а ее пропавшую трехлетнюю дочь объявили в розыск. Позднее тело ребенка было найдено в полом пространстве под плитой балкона, рядом с козырьком жилого дома. По предварительным данным, девочка выпала из окна вместе с матерью.