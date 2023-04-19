Советник врио главы ДНР Ян Гагин: ЧВК «Вагнер» контролирует около 90% территории Бахмута

Бойцы из ЧВК «Вагнер» взяли под контроль практически 90% территории Бахмута (Артемовска) в ДНР, вытеснив ВСУ. Об этом заявил советник врио главы республики Ян Гагин, передает ТАСС.
Политик отметил, что продвижение «вагнеровцев» в этом направлении является неизбежным. Сейчас «музыканты» освободили от киевских военных почти 90% Бахмута (Артемовска). Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 11 апреля сообщал, что на тот период Россия контролировала более 80% территории.
Ранее стало известно, что под контроль «оркестра» перешло здание бывшей швейной фабрики, которое являлось мощным укрепрайоном ВСУ. Освобождение Бахмута (Артемовска) ведется исключительно силами ЧВК «Вагнер». Российским бойцам удалось выбить киевских военных из населенных пунктов Берховка, Красная Гора и Парасковиевка.