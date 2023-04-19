Советник врио главы ДНР Ян Гагин: ЧВК «Вагнер» контролирует около 90% территории Бахмута

Политик отметил, что продвижение «вагнеровцев» в этом направлении является неизбежным. Сейчас «музыканты» освободили от киевских военных почти 90% Бахмута (Артемовска). Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 11 апреля сообщал, что на тот период Россия контролировала более 80% территории.