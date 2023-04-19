Василий Небензя: Россия внимательно следит за развитием ситуации в Ливии

Нью-Йорк, 19 апреля. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации по Ливии заявил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации в североафриканской стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы постоянного представительства России при Организации Объединенных Наций.
По его словам, планомерная нормализация отношений между противоборствующими политическими силами и поддержание безопасности имеют ключевую роль для местного населения и благоприятно сказываются на стабильности севера Африки.
«Главной задачей на данном этапе становится продвижение справедливого, долгосрочного и устойчивого урегулирования в рамках ведомого и осуществляемого самими ливийцами политического процесса, без какого-либо вмешательства извне», — заявил постпред РФ при ООН.
Василий Небензя также указал на важность продолжения вывода всех иностранных наемников и воинских подразделений из Ливии. При этом реализацию данного мероприятия следует выполнять постепенно и поэтапно ради сохранения стабильности на континенте.
«Политическое урегулирование в Ливии не должно быть ареной для международной конкуренции. Это нужно в первую очередь для того, чтобы ливийский народ смог, наконец, выйти из кризиса, спровоцированного агрессией НАТО в 2011 году, и положить конец всем видам внешнего вмешательства», — подчеркнул дипломат.
Ранее утратившее легитимность Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии изъявило желание выступить посредником в урегулировании конфликта в Судане. В республике уже пятый день подряд проходят боестолкновения между армией страны и Силами быстрого реагирования.