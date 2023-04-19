Василий Небензя: Россия внимательно следит за развитием ситуации в Ливии

Нью-Йорк, 19 апреля. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации по Ливии заявил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации в североафриканской стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы постоянного представительства России при Организации Объединенных Наций.

