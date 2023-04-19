Врачи вытащили нож из головы жительницы Уссурийска

По словам Радькова, жительница Уссурийска поступила в больницу после ссоры со своим сожителем, который воткнул ей 25-сантиметровый нож в голову. Хотя лезвие вошло в череп на глубину почти пяти сантиметров, оно не задело ни одного крупного кровеносного сосуда, миновав жизненно важные отделы головного мозга, сообщает ИА PrimaMedia.