Россия может повторить рекорд текущего сезона по экспорту пшеницы

В сезоне 2023-2024 Россия может вывезти 37,5-45 млн тонн пшеницы. Данный показатель сопоставим с рекордными отгрузками в текущем сезоне, сообщает «Коммерсантъ».
Директор «Совэкона» Андрей Сизов полагает, что сбор пшеницы в этом году может оказаться выше среднего и составить больше 43 млн тонн, несмотря на ожидаемое сокращение урожая. В текущем сезоне компания оценивает экспорт пшеницы из России в 44,5 млн тонн, а количество всего зерна — в 55,9 млн тонн.
Благоприятные погодные условия позволили «Совэкону» 18 апреля повысить прогноз урожая пшеницы в России в 2023 году на 1,5 млн тонн, до 86,8 млн тонн, что на пять процентов выше среднего уровня за последние пять лет (82,5 млн тонн). Данные Росстата говорят о том, что запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях за первое марта достигали 17,4 млн тонн — на 82% больше среднего показателя за пять лет.
На прошлой неделе средняя стоимость российской пшеницы с протеином в 12,5% сократились до 271 долларов за тонну. Данные «Русагротранса» говорят о том, что пшеница данного класса с поставкой из РФ в мае-июне реализуется за 275 долларов за тонну. В то же время покупатели предлагают за нее менее 270 долларов.