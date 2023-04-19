Россия может повторить рекорд текущего сезона по экспорту пшеницы

Благоприятные погодные условия позволили «Совэкону» 18 апреля повысить прогноз урожая пшеницы в России в 2023 году на 1,5 млн тонн, до 86,8 млн тонн, что на пять процентов выше среднего уровня за последние пять лет (82,5 млн тонн). Данные Росстата говорят о том, что запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях за первое марта достигали 17,4 млн тонн — на 82% больше среднего показателя за пять лет.