Израиль теряет стратегические проекты в угоду сиюминутным амбициям власти

Кроме того, 7 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси, а 8 апреля с президентом Израиля Ицхагом Герцогом. В ходе бесед обсуждались нападения израильских сил безопасности на мечеть Аль-Акса. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара не станет хранить молчание перед угрозами в отношении мусульманской святыни и отметил, что готов внести свой вклад в процесс установления справедливого и прочного мира. Также официальные комментарии по этому поводу дали пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, председатель парламента республики Мустафа Шентоп и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш. В них подчеркивался безнравственный и незаконный характер действий Тель-Авива, а также озвучивался призыв к радикальному разрешению складывающейся обстановки.