Израиль теряет стратегические проекты в угоду сиюминутным амбициям власти

Складывающаяся внутри- и внешнеполитическая ситуация в Израиле поставила действующее руководство страны перед дилеммой. Биньямин Нетаньяху выбрал путь нарушения соглашений с мусульманскими странами в надежде ослабить протестный потенциал внутри государства. Однако столь высокая цена не оправдала себя.
Хронология событий
В условиях продолжающихся четвертый месяц масштабных акций протеста в Израиле в очередной раз обострилась обстановка вокруг святынь на Храмовой горе в Иерусалиме. Эскалация напряженности произошла на фоне совпадения дат празднования трех религиозных мероприятий: исламского месяца Рамадан, иудейского праздника Песах и христианской Пасхи.
В период религиозных праздников ситуация в регионе традиционно обостряется. В связи с этим в текущем году США, Египет и Иордания предприняли ряд исчерпывающих мер для предотвращения эскалации. Как итог, 19 марта палестинцы и израильтяне заключили договор о создании механизма по борьбе с насилием в регионе, но это не стало решением насущной проблемы.
Предлогом для очередного витка напряженности стали сообщения о намерении представителей радикального еврейского движения «Возвращение на Храмовую гору» принести в жертву агнца в канун праздника Песах, осквернив тем самым мусульманскую святыню. Эти планы осудили некоторые раввины и политические деятели Израиля. Несмотря на это, 3 и 4 апреля представители движения попытались совершить религиозное жертвоприношение на Храмовой горе, но были задержаны силами правопорядка.
В целях противодействия израильским провокациям группа палестинских активистов неоднократно предпринимала попытки организовать «ночные бдения» на территории мечети, что ожидаемо спровоцировало столкновения с полицией. Так, 5, 6 и 8 апреля в стенах храма возводились баррикады и наблюдались стычки с силами правопорядка, что привело к задержанию более 350 мусульман. Отмечалось, что при штурме здания специальные службы Израиля применяли гранаты с электрошоком, слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. Кроме того, по сообщению палестинского Красного Полумесяца, подтвержденному на полях Организации Объединенных Наций, израильские силовики не давали медицинскому персоналу добраться до места происшествия и помочь раненым.
7 апреля последовали неизбирательные обстрелы Израиля с территории сектора Газа и южных районов Ливана, на улицах израильских городов произошла серия терактов. 6 и 7 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетные удары по объектам военной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС, расположенным в секторе Газа и на юге Ливана. Затем 8 и 9 апреля фиксировался взаимный обстрел между Сирией и Израилем.
Международная реакция
Перечисленные события вызвали ожидаемую реакцию мировой общественности. В частности, 6 апреля специальный докладчик ООН по палестинскому вопросу Франческа Альбанезе выступила с осуждением действий израильских полицейских, а также с критикой в адрес политического руководства страны, допустившего неоправданную силу в отношении верующих.
Текущая эскалация вызвала озабоченность командования миссии временных сил ООН в Ливане. Отмечалось, что миротворческие подразделения были приведены в состояние боевой готовности. А со стороны международного сообщества последовали призывы к беспристрастному расследованию обстоятельств случившегося.
Кроме того, 8 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает столкновения сторон и призывает всех участников конфликта проявлять сдержанность в целях недопущения дестабилизации обстановки. Между тем в Брюсселе напомнили, что всплеск насилия последовал за событиями в Иерусалиме, где Израиль первым применил силу против палестинцев.
Действия Тель-Авива резко осудили представители большинства мусульманских государств (Арабских Эмиратов, Египта, Ирана, Иордании, Катара, Палестины, Сирии, Турции и др.). Претензии они озвучили в ходе экстренно созванного заседания Лиги арабских государств.
С неожиданно категоричной позиции выступил официальный представитель МИД Иордании Синан аль-Маджали, который возложил полную ответственность за дестабилизацию обстановки на израильское руководство. Дипломат предупредил о «катастрофических последствиях» в случае повторения штурма мечети Аль-Акса.
Кроме того, 7 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси, а 8 апреля с президентом Израиля Ицхагом Герцогом. В ходе бесед обсуждались нападения израильских сил безопасности на мечеть Аль-Акса. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара не станет хранить молчание перед угрозами в отношении мусульманской святыни и отметил, что готов внести свой вклад в процесс установления справедливого и прочного мира. Также официальные комментарии по этому поводу дали пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, председатель парламента республики Мустафа Шентоп и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш. В них подчеркивался безнравственный и незаконный характер действий Тель-Авива, а также озвучивался призыв к радикальному разрешению складывающейся обстановки.
Наибольшей внешнеполитической активностью и, как заявляется, эффективностью в процессе урегулирования ситуации, связанной со столкновениями на Храмовой горе, отличились представители военно-политического руководства Египта. Так, 7 апреля официальный представитель МИД арабской республики Ахмед абу Зейд выразил обеспокоенность обострением ситуации в районе Храмовой горы. Также сообщалось, что 7 апреля Каир достиг договоренностей о деэскалации напряженности между Израилем и палестинскими формированиями. Египетская делегация готовилась отправиться в Израиль для проведения расширенных обсуждений по складывающейся обстановке и последующей выработке формулы перемирия.
В свою очередь, 6 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что враги еврейского государства заплатят за каждый акт агрессии. Он отметил, что внутренние дебаты и разногласия в стране не помешают этому процессу. Министр обороны Израиля Йоав Галант дал распоряжение военному руководству страны подготовиться к «любым возможным ответным мерам». При этом отмечалось, что на Ливан возлагается ответственность за угрозу для безопасности Израиля, возникшую в подконтрольном ему районе.
Промежуточные итоги
Таким образом, чрезмерно агрессивные действия израильской полиции и массированный ракетный удар по территориям трех сопредельных государств спровоцировали ожидаемо жесткую реакцию мировой общественности и мусульманских стран. Нарушение иудеями прежних договоренностей, заключающихся в основном в ограничении прохода израильтян на Храмовую гору по пятницам (священный для мусульман день), дестабилизировали обстановку в ближневосточном регионе.
На данный момент Израиль погружен во внутриполитические проблемы и лишен возможности заниматься выстраиванием диалога с мусульманским миром. По этой причине говорить о расширении «Авраамовых соглашений» и налаживании арабо-израильских контактов не приходится.
Напротив, Тель-Авив рискует столкнуться с ростом угроз собственной безопасности, вызванных небывалой консолидацией арабских государств. И хотя речь не идет о полномасштабном военном конфликте, увеличение количества терактов на улицах израильских городов, возникновение локальных очагов вооруженного противостояния, а также наращивание поддержки противоборствующим Израилю сил практически обеспечены Тель-Авиву.
Предвестником столь негативного для Израиля сценария можно считать возобновление ирано-саудовских дипломатических отношений в марте текущего года. Достигнутые договоренности будут способствовать укреплению связей между шиитским Ираном и суннитскими странами Персидского залива, что однозначно отразится на активности лояльных Тегерану вооруженных формирований в приграничных с Израилем районах.
Кроме того, активное международное осуждение действий Тель-Авива предполагает серьезные проблемы по линии ООН и ЕС. Отмечается, что Ливан намерен подать жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с «нарушением государственного суверенитета» в ходе недавних событий. Возникают сомнения относительно оправданности столь радикальных действий со стороны правительства Нетаньяху, в которых прослеживается неприкрытая попытка переключения внимания израильтян с судебной реформы на внешнеполитическую повестку.