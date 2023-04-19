Комиссия Минкультуры Украины опечатала один из корпусов Киево-Печерской лавры в присутствии полиции

Участники комиссии Министерства культуры Украины в присутствии сотрудников полиции опечатали один из корпусов Киево-Печерской лавры. О происходящем в обители пишет RT в своем Telegram-канале.
По данным СМИ, об инциденте в Киево-Печерской лавре также написали в местных социальных сетях. Адвокаты обители пытаются объяснить силовикам и чиновникам, что их действия незаконны. Другие подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что полицейские вошли на территорию Киево-Печерской лавры и пытаются блокировать вход. О том, что вооруженных стражей порядка заметили в обители, рассказали в Союзе православных журналистов (СПЖ).