Вернувшаяся из космоса актриса Юлия Пересильд сравнила посадку на Землю с падением с балкона третьего этажа

Популярная российская актриса Юлия Пересильд поделилась подробностями своего полета в космос для съемок космической ленты «Вызов». Она вспомнила, что подготовка к старту была тяжелой, а сам процесс — захватывающим и очень волнительным.
Сама она перенесла космическое путешествие нормально. Для семьи, детей и родителей, ее пребывание на орбите, особенно старт и приземление, стали непростым испытанием для психики.
«Нам было хорошо в ракете, а они чуть сложнее это все приняли. Сейчас уже хорошо и спокойно», — рассказала звезда военной драмы «Битва за Севастополь» журналистам портала Teleprogramma.pro.
Артистка вспомнила, что ее часто пугали моментом посадки, — космонавты испытывают некий удар, якобы похожий на падение на спину с третьего этажа. На самом деле, момент посадки был настолько удачным в их случае, что она его как-то по-особенному и не ощутила.
Фильм «Вызов» выходит на широкие экраны России 20 апреля. Это первая картина в истории кино, снятая в космосе. Хирурга Евгению Беляеву, которая оперирует космонавта в условиях невесомости на борту МКС, сыграла Юлия Пересильд.