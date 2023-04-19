Вернувшаяся из космоса актриса Юлия Пересильд сравнила посадку на Землю с падением с балкона третьего этажа

Артистка вспомнила, что ее часто пугали моментом посадки, — космонавты испытывают некий удар, якобы похожий на падение на спину с третьего этажа. На самом деле, момент посадки был настолько удачным в их случае, что она его как-то по-особенному и не ощутила.