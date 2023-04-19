Самый высокий показатель финансовой растерянности в мире зафиксировали у россиян

Анкетирование проходило в 56 странах мира, опрос в России провели холдинг «Ромир» и ассоциация Gallup International, сообщает «РБК».
Респондентам предоставили выбор: забрать бонус в виде ежемесячного дохода сейчас или через год, но в двойном размере. Таким образом в поведенческой экономике анализируют отношение человека к уровню жизни и финансовую устойчивость в стране.
Результаты опроса показали, что 20% россиян предпочли бы получить выплаты прямо сейчас, но в однократном размере. Респонденты, выразившие готовность ждать год ради бонуса в двойном объеме составили 32%. Остальные 48% жителей России не смогли выбрать ни один из вариантов. Количество неопределившихся оказалось максимальным среди опрошенных в других странах.
Ранее результаты опроса SuperJob показали, что только четыре из десяти россиян поддерживают контакт с коллегами вне рабочего времени. Только 40% россиян общаться с коллегами в свободное время, а 27% никогда не делали этого, объясняя подобное нехваткой времени и желанием разграничить личную жизнь и работу.