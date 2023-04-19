Самый высокий показатель финансовой растерянности в мире зафиксировали у россиян

Ранее результаты опроса SuperJob показали, что только четыре из десяти россиян поддерживают контакт с коллегами вне рабочего времени. Только 40% россиян общаться с коллегами в свободное время, а 27% никогда не делали этого, объясняя подобное нехваткой времени и желанием разграничить личную жизнь и работу.