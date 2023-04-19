Первый день работы Российского форума дизайна и моды: как это было

Панельная дискуссия «Замещение зарубежных брендов. Смогут ли российские модельеры найти свое место на потребительском рынке?» стала настоящим посвящением в специфику выхода на рынок, ведь сейчас принят ряд мер поддержки отечественного бизнеса, в частности, производителей и дизайнеров одежды. Стоит отметить, что в текущей ситуации одежда — это успешный вариант для импортозамещения.