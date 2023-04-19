Первый день работы Российского форума дизайна и моды: как это было

В Москве на площадке TheCarlton,Moscow завершился стартовый день первого Российского форума дизайна и моды. Основная тема мероприятия: как найти новые точки роста, раскрыть высокий потенциал индустрии дизайна и моды, обозначить их ведущую роль в обеспечении экономического и технологического суверенитета страны.
Открыло деловую программу пленарное заседание «Приоритеты государственной поддержки индустрии дизайна и моды», в ходе которого эксперты обсудили роль дизайна в обеспечении технологического суверенитета страны и укреплении ее промышленного комплекса.
«Индустрии моды и дизайна столкнулись с рядом проблем в прошлом году. В новых условиях главной задачей нашего Департамента стала поддержка российских и, в частности, московских дизайнеров. Главный проект и решение, который ярким маркером подсвечивает готовность индустрий к импортозамещению — Московская неделя моды, которая прошла летом 2022 года. Она продемонстрировала мощности отечественного легпрома. В этом году с 28 по 30 апреля в столице пройдут маркеты под эгидой Московской недели моды. Мы получили порядка 700 заявок и приняли решение позволить всем брендам и дизайнерам представить свою продукцию аудитории», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
По его словам, город поддерживает не только fashion-индустрию, но и промышленный дизайн.
«Так, в ноябре 2022 года состоялась первая Московская неделя интерьера и дизайна. В ней участвовали более 350 компаний, а общая сумма заключенных контрактов превысила 7,7 миллиарда рублей. Кроме того, мы находимся на постоянной связи с представителями бизнеса. Также привлекаем к решению федеральные органы власти и структуры, ведущих экспертов. Так, мы на регулярной основе проводим встречи бизнеса с представителями Правительства» — добавил Фурсин.
Продолжила деловую программу сессия, посвященная вопросам авторского права: «Что такое качественный дизайн-продукт с точки зрения заказчика — предприятия или предпринимателя?».
Панельная дискуссия «Замещение зарубежных брендов. Смогут ли российские модельеры найти свое место на потребительском рынке?» стала настоящим посвящением в специфику выхода на рынок, ведь сейчас принят ряд мер поддержки отечественного бизнеса, в частности, производителей и дизайнеров одежды. Стоит отметить, что в текущей ситуации одежда — это успешный вариант для импортозамещения.
Яркими дискуссиями дня стали также сессия «Сила времени: российские часовые мануфактуры», посвященная будущему часового дела в России, и слот «Использование русского культурного кода в дизайне и моде», который может помочь брендам интегрироваться в глобальный рынок.
На протяжении двух дней деловая программа Форума охватит основные проблемы профессионального сообщества: цифровизация модной индустрии, новые форматы коопераций, ESG-тренды, авторское право в дизайне, использование искусственного интеллекта, проблемы образования, экспортные стратегии для российского дизайна и моды, дизайн мебели и автомобилей.
Организаторами Форума выступают: Фонд Росконгресс, Союз дизайнеров России, РГУ им. А.Н. Косыгина. Соорганизатор — правительство Москвы. Поддержку также оказывали Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Агентство креативных индустрий, Агентство стратегических инициатив.
Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры — создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.
Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 180 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 81 странах мира, со 186 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.