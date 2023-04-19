BI: решение Владимира Путина принять министра обороны КНР Ли Шанфу стало демонстрацией «среднего пальца» США

Факт встречи Путина с Шанфу подчеркивает намерения Москвы и Пекина в дальнейшем развивать военное сотрудничество, а также оценивает их будущую геополитическую координацию в Европе и Азии. Причем это становится серьезным вызовом для Вашингтона, который наложил санкции на китайского министра еще в 2018 году.