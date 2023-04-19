Бывший премьер Украины Николай Азаров спрогнозировал рост госдолга страны до 173 млрд долларов

По его словам, общий объем госдолга может дойти до рекордных 6,4 трлн гривен к концу 2023 года. Оценкой ситуации Азаров поделился на личной странице в социальной сети. Экс-премьер добавил, что полученные от Запада деньги являются кредитами, которые придется погасить.