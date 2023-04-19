Бывший премьер Украины Николай Азаров спрогнозировал рост госдолга страны до 173 млрд долларов

Государственный долг Украины может достичь 173 млрд долларов. Такой прогноз дал бывший премьер-министр государства Николай Азаров.
По его словам, общий объем госдолга может дойти до рекордных 6,4 трлн гривен к концу 2023 года. Оценкой ситуации Азаров поделился на личной странице в социальной сети. Экс-премьер добавил, что полученные от Запада деньги являются кредитами, которые придется погасить.
Запад ранее передал Украине замороженные российские активы. По оценкам экспертов, после завершения конфликта Европейскому Союзу придется вернуть их обратно, передает телеканал «360».