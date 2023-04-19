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Врач Елена Бабура посоветовала россиянам не забывать об опасности новых мутаций коронавируса

Общество
Врач Елена Бабура посоветовала россиянам не забывать об опасности новых мутаций коронавируса

Большая часть россиян все еще относится к группе риска COVID-19, несмотря на ослабление активности вируса, предупреждает главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура.

По ее словам, люди пожилого возраста и носители хронических заболеваний чаще остальных подвержены заражению. Более того, врач отметила, что коронавирус продолжает мутировать. В пример она привела обнаруженный в Индии новый штамм «Арктур».

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал первые случаи заражения новым подвидом коронавируса «Арктурус». Однако пока нет необходимости введения новых противоэпидемиологических мер на территории России. Все регионы страны уже уведомлены о распространении мутации — в ближайшее время примут соответствующие меры.
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