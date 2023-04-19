Врач Елена Бабура посоветовала россиянам не забывать об опасности новых мутаций коронавируса

Большая часть россиян все еще относится к группе риска COVID-19, несмотря на ослабление активности вируса, предупреждает главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура.
По ее словам, люди пожилого возраста и носители хронических заболеваний чаще остальных подвержены заражению. Более того, врач отметила, что коронавирус продолжает мутировать. В пример она привела обнаруженный в Индии новый штамм «Арктур».
Ранее Роспотребнадзор зафиксировал первые случаи заражения новым подвидом коронавируса «Арктурус». Однако пока нет необходимости введения новых противоэпидемиологических мер на территории России. Все регионы страны уже уведомлены о распространении мутации — в ближайшее время примут соответствующие меры.