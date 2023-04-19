Политолог Светов рассказал о нарушении дипломатического протокола послами США и Великобритании

Напомним, ранее МИД РФ пригласило послов США, Великобритании и Канады, где с ними провели разговор о недопустимости вмешательства во внутреннюю политику России. Известно, что представители Канады и США выразили протест приговору в отношении Владимира Кара-Мурзы✱✱, которого приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии строго режима за государственную измену и распространение фейках о российской армии.