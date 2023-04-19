Политолог Светов рассказал о нарушении дипломатического протокола послами США и Великобритании

Иностранные послы не имеют права делать заявления о внутренней политике России, а также критиковать руководство страны. Об этом ФАН рассказал политолог Юрий Светов.
По словам эксперта, представителей США, Великобританий и Канады вызвали в МИД РФ из-за их наплевательского отношения к дипломатическому протоколу.
«Американцы и англичане привыкли во всем мире указывать правительствам какую политику вести, кого стоит выдвигать в руководство, кого задвинуть. Для них это привычное положение дел. Они пытаются себя вести похожим образом в России», — отметил политолог.
Юрий Светов отмечает, что кроме разговоров МИД РФ может потребовать отозвать послов, однако это может привести к разрыву дипломатических отношений.
«Это неправильно будет, так как отношения какие-никакие, но должны быть. В МИД могут потребовать конкретного посла объявить персоной нон грата и потребовать, чтобы он уехал. Аналогичное случилось с послами Латвии, Литвы, Эстонии. Здесь вполне могут сказать6 девушка, поезжай обратно в Британию назад», — сказал.
Напомним, ранее МИД РФ пригласило послов США, Великобритании и Канады, где с ними провели разговор о недопустимости вмешательства во внутреннюю политику России. Известно, что представители Канады и США выразили протест приговору в отношении Владимира Кара-Мурзы✱✱, которого приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии строго режима за государственную измену и распространение фейках о российской армии.
✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами