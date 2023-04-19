Посольство РФ потребовало у МИД Финляндии объяснений касательно ареста российского здания в Хельсинки

Нота с требованием разъяснить действия судебных приставов, которые арестовали здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, направлена в МИД Финляндии. Об этом рассказали в посольстве РФ.
Российские дипломаты потребовали у властей Финляндии объяснений касаемо этого инцидента. На данный момент основания действий судебных приставов в отношении иммунитета госсобственности РФ не ясны.
Земля и здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки были арестованы финскими властями неделю назад. Кроме того, под арест попала недвижимость, принадлежащая лицам из санкционного списка Евросоюза. Три из семи квартир находятся поблизости от РЦНК.
Ранее Финляндия присоединилась к блоку НАТО. «Ридус» отмечает, что вхождение страны в Североатлантический альянс произошло в годовщину его основания 4 апреля 1949 года.