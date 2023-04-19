Посольство РФ потребовало у МИД Финляндии объяснений касательно ареста российского здания в Хельсинки

Земля и здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки были арестованы финскими властями неделю назад. Кроме того, под арест попала недвижимость, принадлежащая лицам из санкционного списка Евросоюза. Три из семи квартир находятся поблизости от РЦНК.