СПО МарГУ «Воскресение» отметил свое десятилетие

Председатель Комитета молодежной политики Марий Эл Станислав Игошин высоко оценил роль студенческого поисково-спасательного отряда (СПО) в сохранении памяти о героях Великой Отечественной войны (ВОВ).
В учебном корпусе Историко-филологического факультета Марийского государственного университета (МарГУ) прошло торжественное мероприятие в честь 10-летнего юбилея СПО «Воскресение». По словам Игошина, МарГУ продолжает оставаться одним из лидеров студенческого поискового движения России, сообщает «МедиаПоток».
При этом именно СПО «Воскресение» вносит решающий вклад в сохранение исторической памяти о подвигах советских солдат в ходе ВОВ. Юбилей СПО символично совпал с открытием республиканской гражданско-патриотической акции «Вахта Памяти».