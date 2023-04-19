Сигнал Японии и Западу: Россия напомнила о своей силе на Дальнем Востоке

Зарубежные эксперты гадают, с чем связаны неожиданные маневры ТОФ России, о которых было объявлено несколькими днями ранее.
Внезапную проверку Тихоокеанского флота, которая началась с поднятия по тревоге всех воздушных, морских и береговых частей, западные аналитики мгновенно связали с действиями Китая и Северной Кореи, продемонстрировавшими свое несогласие с вмешательством США в дела Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ранее в ответ на появление у берегов Тайваня американской авианосной ударной группы с кораблями боевого и тылового обеспечения ВМС НОАК выставили свой авианосец «Шаньдун» с корабельной группой прикрытия сокращенного состава. В ходе маневров китайские моряки выполнили более 200 взлетов палубной авиации с борта корабля, продемонстрировав вполне серьезные намерения по защите рубежей и заставив американцев отойти на приличное расстояние.
В то же время Северная Корея провела сразу несколько показательных пусков новых ракет — баллистических с межконтинентальной дальностью, крылатых стратегических с возможностью оснащения ядерными боеголовками — и показала работу беспилотных морских дронов-камикадзе. Последние способны нести ядерную боеголовку по сложному маршруту на дальность свыше 1 000 километров.
Не мудрено, что западные специалисты расценили проверку российского Тихоокеанского флота как звено этой же цепи, выстраиваемой государствами, которые выступают против гегемонии США.
Однако, как заверили в Минобороны РФ, внезапная инспекция призвана оценить готовность флота к прямому боевому столкновению с потенциальным противником. Характерны учебные задачи, которые были поставлены перед силами ВМФ — отражение массированного воздушного нападения, отражение вражеского десанта, борьба с подводными лодками противника. В основном моряки отрабатывали действия оборонительного характера, что исключает тезисы ряда западных СМИ об агрессивном характере проверки.
Тревогу в стане врага вызвали полеты российской стратегической авиации — противолодочных самолетов дальнего действия Ту-142 и оперативно-тактических ракетоносцев Ту-22М3, которые посетили воздушное пространство Японского и Охотского морей, а также просторов над Тихим океаном. Разведывательная авиация осуществила мониторинг японских береговых военных объектов, действуя в международной зоне и не пересекая линий государственной границы страны, не являющейся дружественной по отношению к России.
Также отряд боевых кораблей ТОФ в составе фрегата «Маршал Шапошников», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и пяти ракетных катеров проследовал в Охотское море в сторону Курильских островов. Профильные специалисты связывают это с отработкой элементов отражения морского десанта на российские острова, что в сложившихся геополитических условиях не является гипотетическим событием. В последнее время Япония проявляет все большую агрессивность в вопросе «возвращения северных территорий», отказываясь признавать утрату островов, которые отошли Советскому Союзу по результатам Второй Мировой войны. Первоначально это не вызывало разногласий, пока американцы не начали науськивать Токио вернуть японский суверенитет на архипелаг.
Подливают масла в огонь и вероятные планы Японии по вступлению в военно-политический союз AUKUS, созданный Вашингтоном для сдерживания Китая и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Токио использует это как инструмент манипуляции в диалоге с Пекином, добиваясь от последнего политических преференций.
Впрочем, на днях Китай ответил практически зеркально, изменив свою позицию по принадлежности оспариваемой части Курильских островов. Японское информационное агентство «Киодо» считает, что теперь Пекин относится к проблеме скорее «нейтрально», не поднимая этот вопрос в публичном пространстве.
Впрочем, пусть враг гадает, являются ли действия Тихоокеанского флота актом одного с КНР и КНДР спектакля, или речь идет о простом «совпадении».