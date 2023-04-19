Сигнал Японии и Западу: Россия напомнила о своей силе на Дальнем Востоке

Также отряд боевых кораблей ТОФ в составе фрегата «Маршал Шапошников», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и пяти ракетных катеров проследовал в Охотское море в сторону Курильских островов. Профильные специалисты связывают это с отработкой элементов отражения морского десанта на российские острова, что в сложившихся геополитических условиях не является гипотетическим событием. В последнее время Япония проявляет все большую агрессивность в вопросе «возвращения северных территорий», отказываясь признавать утрату островов, которые отошли Советскому Союзу по результатам Второй Мировой войны. Первоначально это не вызывало разногласий, пока американцы не начали науськивать Токио вернуть японский суверенитет на архипелаг.