СК РФ подтвердил обнаружение тела пропавшей в Балашихе трехлетней девочки

В Балашихе нашли тело трехлетней девочки, которая ранее пропала в Московской области. Информацию подтвердили в Следственном комитете РФ.
Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону, тело ребенка обнаружили в полом пространстве под плитой балкона, рядом с козырьком жилого дома. На ее теле выявили травмы, которые свидетельствуют о падении с высоты.
По предварительной информации СК РФ, трехлетняя девочка выпала из окна вместе с матерью. На месте работают следователи и криминалисты.
Ранее сообщалось, что тело матери ребенка нашли под окнами жилого дома. После исчезновения девочки СК РФ возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ.