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Полицейские вошли на территорию Киево-Печерской лавры и пытаются блокировать вход в обитель

Происшествия
Полицейские вошли на территорию Киево-Печерской лавры и пытаются блокировать вход в обитель

Сотрудников правоохранительных органов с оружием в руках заметили в Киево-Печерской лавре. Полицейские вошли на территорию обители. В настоящий момент они пытаются блокировать вход, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).

По данным организации, стражей порядка встретили верующие, которые держали в руках иконы и пели пасхальный тропарь «Христос воскресе». Другие подробности инцидента в Киево-Печерской лавре уточняются.

Ранее сообщалось, что раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) впервые провели пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре. Оно состоялось в Успенском соборе, а литургию возглавил бывший монах обители Авраамий.
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