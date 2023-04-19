Полицейские вошли на территорию Киево-Печерской лавры и пытаются блокировать вход в обитель

Сотрудников правоохранительных органов с оружием в руках заметили в Киево-Печерской лавре. Полицейские вошли на территорию обители. В настоящий момент они пытаются блокировать вход, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ).
По данным организации, стражей порядка встретили верующие, которые держали в руках иконы и пели пасхальный тропарь «Христос воскресе». Другие подробности инцидента в Киево-Печерской лавре уточняются.
Ранее сообщалось, что раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) впервые провели пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре. Оно состоялось в Успенском соборе, а литургию возглавил бывший монах обители Авраамий.