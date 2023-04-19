Эрдоган заявил о планах Великобритании сотрудничать с Турцией в разработке подводных лодок

В 2019 году Лондон ввел ограничение на экспорт оборонной продукции в республику после ее вторжения на северо-восток Сирии. Однако годом ранее санкции были сняты. Сообщается, что Анкара провела переговоры с Лондоном о поставках в республику большого пакета вооружений, включающего боевые и транспортные самолеты, двигатели и фрегаты. Также Великобритания помогает Турции в создании нового самолета с применением стелс-технологий. По данным прессы, на первый отечественный турецкий истребитель TF-X могут быть установлены двигатели компании Rolls-Royce.