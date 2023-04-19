Эрдоган заявил о планах Великобритании сотрудничать с Турцией в разработке подводных лодок

Лондон заинтересован в программе Анкары по созданию беспилотных аппаратов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах Великобритании работать с Анкарой над созданием подводных лодок.
Глава республики отметил, что судостроительные верфи страны уже заняли определенное место в «мировой морской гонке». Ранее он анонсировал программу модернизации военно-морской промышленности, а также рассказал о планах производства беспилотных подводных лодок.
Эту информацию озвучивал и глава турецкого агентства по оборонным закупкам Исмаил Демир. Он заявил, что Анкара уже ведет подобные разработки, но не стал раскрывать подробности. Кроме того, Middle East Eye со ссылкой на свои источники передает, что эта программа вызвала интерес у Великобритании.
В настоящее время Турция реализует широкомасштабный план развития военно-морского флота. В числе прочего он включает постановку на вооружение новых легких авианосцев класса TCG Anadolu и других надводных и подводных судов.
В 2019 году Лондон ввел ограничение на экспорт оборонной продукции в республику после ее вторжения на северо-восток Сирии. Однако годом ранее санкции были сняты. Сообщается, что Анкара провела переговоры с Лондоном о поставках в республику большого пакета вооружений, включающего боевые и транспортные самолеты, двигатели и фрегаты. Также Великобритания помогает Турции в создании нового самолета с применением стелс-технологий. По данным прессы, на первый отечественный турецкий истребитель TF-X могут быть установлены двигатели компании Rolls-Royce.