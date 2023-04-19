ООН может покинуть Афганистан из-за ограничений, введенных талибами

При этом критику в Кабуле во внимание не приняли, заявив, что такое решение относится к внутренней политике государства. В свою очередь, организация сообщила, что пересмотрит свою позицию по продолжению работы ее миссий в Афганистане. Согласно некоторым источникам, переговоры все еще идут, однако пока они не увенчались успехом.