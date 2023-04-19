ООН может покинуть Афганистан из-за ограничений, введенных талибами

Ранее Кабул запретил нахождение женщин-сотрудниц организации в стране.
Организация Объединенных Наций (ООН) заявила о готовности покинуть Афганистан после ужесточения правительством «Талибана»✱ (движение запрещено в РФ) условий деятельности международного органа.
Ранее власти страны ввели запрет на работу в стране сотрудниц ООН. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш осудил решение талибов и назвал его нарушением основополагающих норм международного, потребовав немедленно отменить указание и снять ограничения свобод женщин и детей. Также представители ООН отметили, что подобный шаг со стороны Кабула нанесет вред афганскому народу: значительная часть населения эмирата зависит от поставок гуманитарной помощи, распределение которой курируют в том числе и женщины.
При этом критику в Кабуле во внимание не приняли, заявив, что такое решение относится к внутренней политике государства. В свою очередь, организация сообщила, что пересмотрит свою позицию по продолжению работы ее миссий в Афганистане. Согласно некоторым источникам, переговоры все еще идут, однако пока они не увенчались успехом.
Вероятно, лишь гуманитарные и экономические проблемы являются сдерживающим фактором: относительно недавно власти эмирата смогли добиться небольшого прогресса в сфере экспорта, борьбы с инфляцией и стабилизацией обменного курса национальной валюты. Однако эксперты опасаются, что положительный эффект от него нивелируется демографическим ростом, поскольку в итоге ВВП на душу населения снизится с 359 долларов в 2022 году до 345 долларов в 2024-м.
По этой причине прекращение работы миссий ООН станет серьезным ударом для народа страны, значительная часть которого все еще страдает от голода. Сомнительно, что правительство «Талибана» окажется в состоянии обеспечить людей даже базовыми благами, не имея поддержки извне.
Ранее представители ООН не раз указывали талибам на тот факт, что ограничения на труд и обучение женщин лишь усугубят экономическую ситуацию в стране, поскольку в будущем почти половина поколения не сможет участвовать в трудовой деятельности. Это, в свою очередь, приведет к росту нищеты и прочим неблагоприятным факторам.
Невзирая ни на что, Кабул продолжает ужесточать свою политику в отношении женщин. В частности, еще полтора года назад талибы запретили девочкам учиться в школах после 6 класса. Тем не менее какие-то обязательства, данные международному сообществу, афганское правительство выполняет: женщинам дозволено работать в сфере здравоохранения, образования и на малых предприятиях при соблюдении определенных условий.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация