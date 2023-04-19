Российские военные эксперты получили подозрительные посылки с бюстами

Ряд военных экспертов России получили посылки с подозрительными гипсовыми бюстами. Об этом сообщает РИА Новости.
Одним из получателей посылки стал 68-летний политолог Константин Сивков. По его словам, через службу СДЭК он получил золоченый бюст маршала Георгия Жукова, примерно 15-20 сантиметров высотой.
Поскольку ранее от взрыва подобной статуэтки погиб военкор Владлен Татарский, открывать посылку Сивков не стал, сразу обратившись в полицию. Бюст был проверен правоохранительными органами, следов взрывчатки обнаружено не было.
«По моему мнению, это акция устрашения, организованная силами СБУ или ГУР Генштаба Украины», — заявил Сивков.
По мнению политолога, подобные скульптуры были посланы лицам, поддерживающим СВО. Отправителем бюста указан скульптор из Ульяновска, возглавляющий фирму по производству гипсовых скульптур.
Ранее сообщалось, что военкор Владлен Татарский погиб во время выступления на патриотической встрече в клубе Петербурга. Причиной стал взрыв врученной ему золоченой статуэтки.