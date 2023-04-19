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В карельском поселке Чална 60-летнего водителя автобуса обвинили в серии изнасилований мальчиков

Происшествия
В карельском поселке Чална 60-летнего водителя автобуса обвинили в серии изнасилований мальчиков

В карельском поселке Чална 60-летнего водителя школьного автобуса обвинили в систематическом изнасиловании мальчиков. По словам местных жителей, извращенец заманивал парней дорогими подарками и совершал надругательства, пишет Telegram-канал Mash.

Сельчане рассказали, что все происходит с 2021 года. Злоумышленник приглашал подростков в баню, обещая гаджеты и прочие дорогостоящие вещи, затем насиловал несовершеннолетних. Разбирательство началось после того, как в местный чат попало видео интимных сцен с участием неизвестного мужчины и ребенка. Разгневанные чалнинцы заявили, что на записи представлен водитель школьного автобуса. По их словам, один из пострадавших мальчиков притворился пьяным и заснял происходящее на камеру, после чего скинул «доказательства» в мессенджер.

Сотрудники полиции задержали пожилого гражданина. Правоохранители также приходили к директору и завучу образовательного учреждения в поселке Чална. Попавшего на видео ребенка отправили на соответствующую экспертизу.

Материал предназначен для лиц старше 16 лет.
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