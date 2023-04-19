В карельском поселке Чална 60-летнего водителя автобуса обвинили в серии изнасилований мальчиков

Сельчане рассказали, что все происходит с 2021 года. Злоумышленник приглашал подростков в баню, обещая гаджеты и прочие дорогостоящие вещи, затем насиловал несовершеннолетних. Разбирательство началось после того, как в местный чат попало видео интимных сцен с участием неизвестного мужчины и ребенка. Разгневанные чалнинцы заявили, что на записи представлен водитель школьного автобуса. По их словам, один из пострадавших мальчиков притворился пьяным и заснял происходящее на камеру, после чего скинул «доказательства» в мессенджер.