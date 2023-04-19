Порядка 40 пунктов досмотра установят власти Крыма на подъезде к Крымскому мосту

Как пишет «Вести Севастополь», в ближайшее время подведомственные Министерству транспорта Российской Федерации и Федеральному дорожному агентству «Росавтодор» учреждения установят и запустят в работу около 40 добавочных пунктов досмотра на подъезде к мосту со стороны Крыма и Краснодарского края, заявил Аксенов.