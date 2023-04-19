Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Порядка 40 пунктов досмотра установят власти Крыма на подъезде к Крымскому мосту

Общество
Порядка 40 пунктов досмотра установят власти Крыма на подъезде к Крымскому мосту

Правительство Крыма совместно с представителями федеральных органов разработали схему, используя которую можно будет уменьшить время досмотра до одного часа. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

Как пишет «Вести Севастополь», в ближайшее время подведомственные Министерству транспорта Российской Федерации и Федеральному дорожному агентству «Росавтодор» учреждения установят и запустят в работу около 40 добавочных пунктов досмотра на подъезде к мосту со стороны Крыма и Краснодарского края, заявил Аксенов.

Данная мера позволит нарастить пропускную способность до 8500 автомобилей в сутки при средней интенсивности. В пиковый период количество пропускаемого автотранспорта может дойти до 17 000 единиц, добавил глава Крыма.
крымский мост дополнительные пункты досмотра пропускная способность
Военкоры ФАН