На выставке HI-TECH в Петербурге представили инновационные проекты и новые разработки в разных отраслях

На ней были представлены новые разработки в генной инженерии и генотерапии, а также микробиологии, фармацевтике и фармакологи. Также были показаны социально значимые разработки, например, новый 3D-принтер, созданный сотрудниками Белгородского государственного национального исследовательского университета. Такая технология печати позволяет создавать зубные протезы без внушительных затрат.