На выставке HI-TECH в Петербурге представили инновационные проекты и новые разработки в разных отраслях

Открытие мероприятия состоялось 18 апреля в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Выставка проходит совместно с петербургской технической ярмаркой.
На ней были представлены новые разработки в генной инженерии и генотерапии, а также микробиологии, фармацевтике и фармакологи. Также были показаны социально значимые разработки, например, новый 3D-принтер, созданный сотрудниками Белгородского государственного национального исследовательского университета. Такая технология печати позволяет создавать зубные протезы без внушительных затрат.
«В данном случае мы представляем зубные протезы, изготовленные с применением нового сплава. Из этого же сплава получены протезы для внутренней имплантации и для предотвращения закупоривания сосудов. Наша печать применяется во многих отраслях, в том числе, например, для печати охлаждающих лопаток в атомной энергетике», — рассказал инженер центра коллективного пользования технологичным оборудованием НИУ «БелГУ» Михаил Михайлов.
Также на выставке рассказали об использовании современного отечественного оборудования для быстрого резания толстых металлических листов и труб без использования пильных инструментов.
«У нас на стенде представлены источники плазменной резки. У нас самый маленький источник на 0,28 ампер толщиной до 30 мм, а самый большой — на 800 ампер. Мы сами все разрабатываем, сами все производим, то есть вся схемотехника полностью своя и собирается она нами в России», — заявил технический директор «Ариа Инвестор» Сергей.
HI-TECH выставка вместе с петербургской технической ярмаркой продлятся до 20 апреля. Суммарно за это время ведущие эксперты области представят 105 инновационных проектов.