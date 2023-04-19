Съемки вестерна «Ржавчина» с Алеком Болдуином возобновят в штате Монтана после гибели оператора Галины Хатчинс

Съемки американского вестерна «Ржавчина» будут возобновлены после инцидента с убийством по неосторожности на площадке осенью 2021 года. Об этом сообщает телеканал CNN.
Актер Алек Болдуин, исполняющий главную роль в «Ржавчине», на съемках вестерна осенью 2021 года по неосторожности выстрелил из заряженного пистолета в оператора Галину Хатчинс. Ранение оказалось смертельным — Хатчинс умерла. Съемочный процесс сразу же приостановили.
Сообщается, что съемки ленты продолжатся в штате Монтана. При этом, Болдуин останется в главной роли, а муж погибшего оператора Хатчинс станет исполнительным продюсером фильма. Кроме того, пострадавший во время стрельбы режиссер Джоэл Соус также вернется к своим обязанностям.
Ранее Болдуин обвинил семью погибшей на съемочной площадке Хатчинс в желании заработать, передает «ФедералПресс». Также представители артиста в конце марта этого года заявили о нарушении прав Болдуина в суде.