Съемки вестерна «Ржавчина» с Алеком Болдуином возобновят в штате Монтана после гибели оператора Галины Хатчинс

Сообщается, что съемки ленты продолжатся в штате Монтана. При этом, Болдуин останется в главной роли, а муж погибшего оператора Хатчинс станет исполнительным продюсером фильма. Кроме того, пострадавший во время стрельбы режиссер Джоэл Соус также вернется к своим обязанностям.