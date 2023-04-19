КНР выразила недовольство по поводу «негативной тенденции» в отношении Китая на встрече глав МИД G7

Китайская сторона выразила «серьезную обеспокоенность и категорическое недовольство» после встречи глав МИД G7. Причиной этому стала «негативная тенденция» в отношении Китая, которая возникла в ходе совещания министров иностранных дел в Токио.В заявлении отмечается, что КНР выразила протест в отношении Японии, однако прочие детали разговора между сторонами не приводятся.