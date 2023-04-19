КНР выразила недовольство по поводу «негативной тенденции» в отношении Китая на встрече глав МИД G7

Директор департамента стран Азии МИД Китая Лю Цзиньсун сделал серьезное представление Японии за отношение к КНР, сообщается на сайте МИД КНР.
Китайская сторона выразила «серьезную обеспокоенность и категорическое недовольство» после встречи глав МИД G7. Причиной этому стала «негативная тенденция» в отношении Китая, которая возникла в ходе совещания министров иностранных дел в Токио.В заявлении отмечается, что КНР выразила протест в отношении Японии, однако прочие детали разговора между сторонами не приводятся.
Ранее сообщалось, что главы МИД стран G7 в ходе рабочей встречи на японском курорте Каруидзава призвали Китай к «ответственным действиям». Представитель МИД Японии отметил необходимость создания стабильных и конструктивных отношений с Пекином.