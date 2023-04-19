Тело пропавшей в Балашихе трехлетней девочки обнаружили на козырьке жилого дома

На козырьке жилого дома обнаружили тело трехлетней девочки, которая пропала в подмосковной Балашихе. На месте работают специалисты.
По предварительной информации, мать выбросила ребенка из окна, передает Telegram-канал 112. Ранее тело родителя нашли под окнами жилого дома. Информация о гибели несовершеннолетней также появилась в Telegram-канале директора Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерины Мизулиной.
После исчезновения трехлетней девочки в Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. По версии следствия, мать приехала в Балашиху с ребенком в гости к родственникам.