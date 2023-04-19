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Тело пропавшей в Балашихе трехлетней девочки обнаружили на козырьке жилого дома

Происшествия
Тело пропавшей в Балашихе трехлетней девочки обнаружили на козырьке жилого дома

На козырьке жилого дома обнаружили тело трехлетней девочки, которая пропала в подмосковной Балашихе. На месте работают специалисты.

По предварительной информации, мать выбросила ребенка из окна, передает Telegram-канал 112. Ранее тело родителя нашли под окнами жилого дома. Информация о гибели несовершеннолетней также появилась в Telegram-канале директора Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерины Мизулиной.

После исчезновения трехлетней девочки в Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. По версии следствия, мать приехала в Балашиху с ребенком в гости к родственникам.
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