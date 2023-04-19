Попавший в ДТП Дмитрий Дибров лишился работы в программе «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале

Первый канал, которому принадлежат права на телевизионное шоу «Кто хочет стать миллионером?», планирует заменить журналиста и шоумена Дмитрия Диброва на другую российскую звезду. Об этом сообщает kp.ru.
Как пишет издание, по предварительной информации, новой ведущей программы на Первом канале будет певица Юлианна Караулова. Однако официального подтверждения этих изменений от телеканала пока не было, как и комментария от Диброва.
По мнению авторов статьи, подобная замена вполне объяснима: Дибров ассоциировался с прежним форматов шоу. Премьера обновленной телевизионной игры с новым форматом и ведущим выйдет на экраны в субботу, 29 апреля, в 18:20 по местному времени.
Ранее Дибров попал в дорожную аварию на Звездном бульваре в Москве. В результате маневра Дибров задел полицейский микроавтобус, который двигался по полосе общественного транспорта.