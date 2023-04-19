Росстат назвал жвачку самым подорожавшим на фоне санкций продуктом

Самым подорожавшим за год санкций продуктом в России оказалась жевательная резинка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Стоимость упаковки жевательной резинки в марте 2023 года выросла на 22,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Средняя цена резинки на сегодня составляет 39 рублей против 32 рублей в 2022 году.
Как отмечает издание, раньше подорожание жвачки составляло около одного-трех рублей в год. Нынешний рост цен стал рекордным за последнее десятилетие. РБК отмечает, что это связано с вводом западных санкций, которые привели к нарушению импортных поставок жевательной резинки и массовой приостановке бизнеса.
Стоит отметить, что российское производство пытается наладить изготовление основы для жвачки. В настоящее время сырье доставляется из Бразилии и Египта, а также Китая, однако из-за удорожания логистики цены выросли на 40%.
Ранее сообщалось, что темпы инфляции в России снижаются. Как передает «Национальная Служба Новостей» со ссылкой на Росстат, рост цен в стране замедлился до 3,51%.