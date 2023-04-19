Росстат назвал жвачку самым подорожавшим на фоне санкций продуктом

Как отмечает издание, раньше подорожание жвачки составляло около одного-трех рублей в год. Нынешний рост цен стал рекордным за последнее десятилетие. РБК отмечает, что это связано с вводом западных санкций, которые привели к нарушению импортных поставок жевательной резинки и массовой приостановке бизнеса.