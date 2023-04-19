Членов экстремистского «Общества свидетелей Иеговы» приговорили к семи годам колонии под Астраханью

По данным следствия, с июля 2017 по ноябрь 2021 года злоумышленники, будучи «старейшинами» религиозного сообщества на территории Ахтубинского района и города Знаменска, продолжали проводить собрания единомышленников. При этом члены свидетелей Иеговы знали, что деятельность организации запрещена решением Верховного суда РФ.