Членов экстремистского «Общества свидетелей Иеговы» приговорили к семи годам колонии под Астраханью

В Астраханской области осудили трех членов «Общества свидетелей Иеговы»✱ (экстремистская организация, запрещена в РФ). Каждого приговорили к семи годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Подсудимые были руководителями регионального подразделения запрещенной организации. Суд признал мужчин виновными в совершении преступлений, предусмотренных первой частью статьи 282.2 и первой частью статьи 282.3 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации», «Финансирование экстремистской деятельности»).
По данным следствия, с июля 2017 по ноябрь 2021 года злоумышленники, будучи «старейшинами» религиозного сообщества на территории Ахтубинского района и города Знаменска, продолжали проводить собрания единомышленников. При этом члены свидетелей Иеговы знали, что деятельность организации запрещена решением Верховного суда РФ.
В ходе расследования правоохранители провели 16 обысков. По месту жительства фигурантов производства были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, а также литература экстремистского содержания, тетради и другие предметы, доказывающие причастность граждан к незаконной деятельности.
Ранее сообщалось, что организатора ячейки иеговистов задержали в Крыму при попытке сбежать с полуострова. Мужчина проводил собрания в поселке Красногвардейское, где обсуждал с единомышленниками запрещенную литературу и координировал работу адептов организации.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация