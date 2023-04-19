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В России статус апартаментов останется прежним в этом году

Общество
В России статус апартаментов останется прежним в этом году

Россиянам не стоит надеяться на изменение статуса апартаментов в 2023 году. Такую точку зрения выразили эксперты во время общения с «Парламентской газетой».

Замглавы профильного думского комитета Светлана Разворотнева, ссылаясь на мнение специалистов, говорит, что в ближайшее время апартаменты с точки зрения статуса не будут приравниваться к жилым помещениям. Объясняется это тем, что, согласно Жилищному кодексу РФ, признание данных помещений жилыми повлечет за собой ликвидацию подавляющей части бизнеса из этих зданий. Общее имущество (лифты) между жителями и владельцами коммерческой недвижимости будет требовать дальнейшего разделения.

Помимо этого, изменение статуса апартаментов вызовет огромные затраты. Необходимо будет возвести в нормативной доступности от них образовательные учреждения. Подобное приведет к сносу расположенных рядом бизнес-центров. Также парковочные пространства нужно будет перекроить под нормативы жилья.

При этом, парламентарии полагают, что нужно внести конкретику в статус пребывания в помещениях, предназначенных для временного проживания. Также необходимо будет отрегулировать расценки оплаты коммунальных услуг – тарифы, по мнению респондентов «ПГ», следует устанавливать по правительственной методике.
Военкоры ФАН