В России статус апартаментов останется прежним в этом году

Россиянам не стоит надеяться на изменение статуса апартаментов в 2023 году. Такую точку зрения выразили эксперты во время общения с «Парламентской газетой».
Замглавы профильного думского комитета Светлана Разворотнева, ссылаясь на мнение специалистов, говорит, что в ближайшее время апартаменты с точки зрения статуса не будут приравниваться к жилым помещениям. Объясняется это тем, что, согласно Жилищному кодексу РФ, признание данных помещений жилыми повлечет за собой ликвидацию подавляющей части бизнеса из этих зданий. Общее имущество (лифты) между жителями и владельцами коммерческой недвижимости будет требовать дальнейшего разделения.
Помимо этого, изменение статуса апартаментов вызовет огромные затраты. Необходимо будет возвести в нормативной доступности от них образовательные учреждения. Подобное приведет к сносу расположенных рядом бизнес-центров. Также парковочные пространства нужно будет перекроить под нормативы жилья.
При этом, парламентарии полагают, что нужно внести конкретику в статус пребывания в помещениях, предназначенных для временного проживания. Также необходимо будет отрегулировать расценки оплаты коммунальных услуг – тарифы, по мнению респондентов «ПГ», следует устанавливать по правительственной методике.