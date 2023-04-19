В России статус апартаментов останется прежним в этом году

Замглавы профильного думского комитета Светлана Разворотнева, ссылаясь на мнение специалистов, говорит, что в ближайшее время апартаменты с точки зрения статуса не будут приравниваться к жилым помещениям. Объясняется это тем, что, согласно Жилищному кодексу РФ, признание данных помещений жилыми повлечет за собой ликвидацию подавляющей части бизнеса из этих зданий. Общее имущество (лифты) между жителями и владельцами коммерческой недвижимости будет требовать дальнейшего разделения.