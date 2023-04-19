Автоэксперты назвали Mazda MX-5 Miata самой надежной и долговечной иномаркой из Японии

Японский автомобиль Mazda MX-5 Miata сохраняет позиции самой надежной иномарки. Об этом пишет американский журнал HotCars. По данным рейтинга выносливости от Consumer Reports и J.D.Power, издание представило пять самых «выносливых» иномарок из Японии.
Первое место заняла Mazda MX-5 Miata, история которой началась еще в 90-е годы. Несмотря на несколько пережитых трансформаций, автомобиль остается надежным и дарит людям удовольствие от вождения.
Второе место топа занял автомобиль Lexus ES. Именно благодаря этой иномарке японский бренд стал одним из ведущих на мировом рынке. На третьей строчке оказалась Toyota Camry, воплощающая собой образец надежности.
Четвертое и пятое места рейтинга заняли Subaru Outback и Honda Accord. Обе модели автомобилей показывают надежность выше средней.
В последние годы россияне все чаще отдают предпочтение корейским иномаркам. Издание «Федерал Пресс» разобралось, чем отличаются эти автомобили от «японцев», а также какое качество могут предложить конкуренты из Китая.