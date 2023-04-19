Доходы российских блогеров в первом квартале 2023 года выросли на 27%

Аналитики зафиксировали продолжающийся рост доходов российских блогеров. Их заработки за первый квартал 2023 года увеличились на 27% относительного аналогичного периода предыдущего года.
По информации сервиса для автоматизации работы с фрилансерами и блогерами Solar Staff, за первые три месяца года доход блогеров в среднем составил 15,8 тыс. рублей (+27%) за месяц. Здесь речь идет о физических лицах.
Показатели у самозанятых еще больше — за один месяц они заработали в среднем 57,1 тыс. рублей (+35%). Инфлюенсеры со статусом индивидуальных предпринимателей продемонстрировали снижение показателей. Их заработок значительно выше — в среднем он составил 206,7 тыс. рублей за месяц, сообщает РБК. Аналитики сервиса связали рост доходов с уходом западных компаний, так как после этого отечественные перераспределили бюджеты.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о запуске нового конкурса талантов. Реализацией проекта занялся сервис VK Клипы вместе с популярными блогерами.