Доходы российских блогеров в первом квартале 2023 года выросли на 27%

Показатели у самозанятых еще больше — за один месяц они заработали в среднем 57,1 тыс. рублей (+35%). Инфлюенсеры со статусом индивидуальных предпринимателей продемонстрировали снижение показателей. Их заработок значительно выше — в среднем он составил 206,7 тыс. рублей за месяц, сообщает РБК. Аналитики сервиса связали рост доходов с уходом западных компаний, так как после этого отечественные перераспределили бюджеты.