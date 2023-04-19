Труп водителя и утечку топлива обнаружили на месте ДТП с участием бензовоза в Сахалинской области

На 27 километре дороги регионального значения Аэропорт Шахтерск – Бошняково в Сахалинской области водитель бензовоза не справился с управлением, в результате чего автоцистерна с дизельным топливом опрокинулась в кювет.
Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону, после полученного сообщения, на место происшествия были выдвинуты восемь единиц необходимой техники и 12 человек личного состава. Пожарные, прибывшие на место ДТП, сразу устранили утечку дизельного топлива из поврежденного бака. На данный момент две автоцистерны с Бошняковского угольного разреза отправлены на место аварии для раскачки оставшегося топлива.
Ранее на скоростной автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом М-11 произошло крупное ДТП с участием большегруз. На участке было перекрыто дорожное движение.