Суд посадил под домашний арест ранее судимого насильника из Екатеринбурга

После этого автомобилист высадил даму возле ее дома и уехал. Потерпевшая сразу же сообщила о произошедшем правоохранителям. Насильника задержали, оказалось, что он уже имел судимость за убийство. Задержанный заявил, что с девушкой и них был секс якобы по взаимному согласию.