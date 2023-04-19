Суд посадил под домашний арест ранее судимого насильника из Екатеринбурга

Подозреваемого в изнасиловании девушки отправили в Екатеринбурге под домашний арест. Эту меру пресечения избрали для правонарушителя в суде.
Как пишет ИА «Время Пресс», 13 апреля этого года 45-летний мужчина в Екатеринбурге взял каршеринговую автомашину и предложил 22-летней девушке ее подвезти. В машине злоумышленник связал пассажирку предметами ее гардероба, а затем в течение нескольких часов насиловал и издевался.
После этого автомобилист высадил даму возле ее дома и уехал. Потерпевшая сразу же сообщила о произошедшем правоохранителям. Насильника задержали, оказалось, что он уже имел судимость за убийство. Задержанный заявил, что с девушкой и них был секс якобы по взаимному согласию.
Исследования показали, что в крови водителя присутствовали наркотические вещества. Однако суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста. В данный момент следователи собирают доказательства виновности подозреваемого. Ему светит тюремный срок до 10 лет.