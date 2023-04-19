Уехавшие из РФ артисты Алла Пугачева и Максим Галкин проводили своих детей в израильскую школу

Покинувшие Россию певица Анна Пугачева и шоумен Максим Галкин✱ (признан физлицом-иноагентом в России) проводили своих детей в израильскую школу. Об этом свидетельствует опубликованное в соцсетях видео.
Стоит отметить, что артисты в настоящий момент живут в Израиле. На опубликованном видео юморист и шоумен провожает Лизу и Гарри в школу. При этом Примадонна за кадром интересуется, не забыли ли наследники что-нибудь дома.
«Наконец-то семейка воссоединилась», — отмечает Пугачева.
Ранее представители отечественного шоу-бизнеса предположили, кто сможет занять место покинувшей Россию после начала СВО примадонны. Среди претенденток назвали Полину Гагарину и Ларису Долину. Deita.ru передает, что внук Пугачевой Никита Пресняков также уехал из страны и отправился покорять США под псевдонимом Nick Pres.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами