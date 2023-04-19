Полицейские ликвидировали девять подпольных игорных клубов в Петербурге

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного игорного клуба. Казино работало на протяжении двух месяцев и имело доход от 50 до 100 тысяч рублей в день. Во время обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли 19 игровых автоматов и 10 компьютеров.