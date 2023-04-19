Полицейские ликвидировали девять подпольных игорных клубов в Петербурге

Нелегальный бизнес приносил злоумышленникам доход в размере 10 миллионов рублей в месяц, сообщает начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
Заведено уголовное дело по факту незаконной организации и проведению азартных игр. Фигуранты дела арендовали несколько помещений в Санкт-Петербурге для создания девяти подпольных игорных клубов.
Известно, что к ответственности привлечены 13 участников организации. Троих заключили под стражу, а остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Во время обысков правоохранительные органы изъяли более 300 единиц оборудования.
Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного игорного клуба. Казино работало на протяжении двух месяцев и имело доход от 50 до 100 тысяч рублей в день. Во время обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли 19 игровых автоматов и 10 компьютеров.