Посол России подтвердил поддержку вступления Алжира в БРИКС

Сахли подчеркнул также важность проведения реформ внутри региональных и глобальных структур, прежде всего Совета Безопасности ООН, с целью установления нового, более сбалансированного и справедливого мирового порядка, основанного на многополярности и содействии общим интересам всех народов. Со своей стороны, российский посол выразил солидарность с данными утверждениями. Он отметил взвешенную и независимую позицию Алжира в отношении украинского конфликта, а также совпадение внешнеполитических взглядов двух государств, основанных на уважении суверенитета и невмешательства во внутренние дела.