Посол России подтвердил поддержку вступления Алжира в БРИКС

Алжир, 19 апреля. Посол России в АНДР Валерьян Шуваев вновь подчеркнул, что его страна поддерживает вступление Алжира в группу БРИКС. Он также отметил совпадение взглядов двух государств по многим региональным и международным вопросам.
Это произошло во время встречи дипломата с генеральным секретарем партии «Республиканский национальный альянс» Белкасемом Сахли в столице АНДР. В ходе беседы стороны обсудили перспективы сотрудничества и инвестиции в военной и энергетической сферах.
Сахли отметил, что интенсивный политический диалог между Россией и Алжиром поднялся до уровня прочного стратегического партнерства. Он подчеркнул важность для своего государства развивать торгово-экономическое взаимодействие, особенно в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, образования, фармацевтического оборудования, космических исследований. Алжирский политик вновь обратился с призывом к постоянным членам Совета Безопасности, включая Российскую Федерацию, выполнить отведенную им роль в поддержании глобального мира и безопасности.
«Необходимо искать справедливые и прочные решения конфликтов в соответствии с международными законами и уставами Организации Объединенных Наций», — добавил он.
Сахли подчеркнул также важность проведения реформ внутри региональных и глобальных структур, прежде всего Совета Безопасности ООН, с целью установления нового, более сбалансированного и справедливого мирового порядка, основанного на многополярности и содействии общим интересам всех народов. Со своей стороны, российский посол выразил солидарность с данными утверждениями. Он отметил взвешенную и независимую позицию Алжира в отношении украинского конфликта, а также совпадение внешнеполитических взглядов двух государств, основанных на уважении суверенитета и невмешательства во внутренние дела.
Ранее РФ и АНДР договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности. Это произошло во время визита в североафриканское государство секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.