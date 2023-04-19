Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Сыграть можно даже Чайковского»: музыкант Александр Буйнов подписал для отправки на фронт 10 гитар

Общество
«Сыграть можно даже Чайковского»: музыкант Александр Буйнов подписал для отправки на фронт 10 гитар

Волонтеры передадут военным в зоне СВО 10 гитар, подписанных певцом Александром Буйновым. Об этом сообщили представители «Народного фронта» во время прямой трансляции с музыкантом.

На каждом инструменте артист написал «За жизнь!». По словам Буйнова, это именно то, ради чего наши военные находятся на передовой.

«Я выступал в Тульской области, в Алексине перед воинами, которые находились на реабилитации. Честно скажу, не было ощущения какой-то безысходности. Ребята вели себя как здоровые люди. И мне не было стыдно оттого, что я с руками, с ногами перед ними выступаю. Они психологически подготовлены, и видно, с ними занимаются хорошие специалисты. И один парень, такой симпатяга, очень хорошо реагировал, улыбался, но не хлопал. Все аплодировали, он на телефон снимал, но я чуть смутился от того, что он почему-то не хлопает. И только когда мы стали фотографироваться, я увидел, что у него одной руки нет. Но самое главное, что они вполне адаптируются к нормальной жизни. Спасибо тем специалистам, которые с ними работают. Хорошо, если смог какую-то малую толику внести в выздоровление этих ребят, пусть они адаптируются к хорошей гражданской жизни», - сказал Александр Буйнов.
«Сыграть можно даже Чайковского»: музыкант Александр Буйнов подписал для отправки на фронт 10 гитар

Певец одобрил инициативу «Народного фронта» отправить на передовую гитары. Буйнов также признал такой инструмент наиболее современным для любительского исполнения.

«Во время Великой Отечественной войны у меня отец воевал, был летчиком – на всех фотографиях в основном гармошки, ну или аккордеон, если совсем для шику. А сейчас выросло поколение, для которого гитары актуальнее. По крайней мере тремя аккордами мы все владеем, на трех аккордах можно сыграть все, даже Чайковского. Но, ребята, вы скажите, если кому-то нужны гармошки, будем отправлять гармошки, а пока примите гитары для хорошего настроения и поднятия боевого духа», — отметил Александр Буйнов.

В «Народном фронте» отмечают, что в мае на передовую передадут гитары, подписанные Олегом Газмановым, Александром Ф. Скляром, Дмитрием Певцовым, Ютой, Юлией Чичериной. По словам волонтеров, такая практика уже получила высокую оценку от самих бойцов и командования воинских подразделений.

Напомним, ранее российский актер театра и кино Шагин совместно с Общероссийским Народным Фронтом передал помощь спецназу, выполняющему задачи в зоне СВО.
Народный фронт гуманитарная помощь александр буйнов СВО военные
Военкоры ФАН