«Сыграть можно даже Чайковского»: музыкант Александр Буйнов подписал для отправки на фронт 10 гитар

В «Народном фронте» отмечают, что в мае на передовую передадут гитары, подписанные Олегом Газмановым, Александром Ф. Скляром, Дмитрием Певцовым, Ютой, Юлией Чичериной. По словам волонтеров, такая практика уже получила высокую оценку от самих бойцов и командования воинских подразделений.