«Сыграть можно даже Чайковского»: музыкант Александр Буйнов подписал для отправки на фронт 10 гитар

Волонтеры передадут военным в зоне СВО 10 гитар, подписанных певцом Александром Буйновым. Об этом сообщили представители «Народного фронта» во время прямой трансляции с музыкантом.
На каждом инструменте артист написал «За жизнь!». По словам Буйнова, это именно то, ради чего наши военные находятся на передовой.
«Я выступал в Тульской области, в Алексине перед воинами, которые находились на реабилитации. Честно скажу, не было ощущения какой-то безысходности. Ребята вели себя как здоровые люди. И мне не было стыдно оттого, что я с руками, с ногами перед ними выступаю. Они психологически подготовлены, и видно, с ними занимаются хорошие специалисты. И один парень, такой симпатяга, очень хорошо реагировал, улыбался, но не хлопал. Все аплодировали, он на телефон снимал, но я чуть смутился от того, что он почему-то не хлопает. И только когда мы стали фотографироваться, я увидел, что у него одной руки нет. Но самое главное, что они вполне адаптируются к нормальной жизни. Спасибо тем специалистам, которые с ними работают. Хорошо, если смог какую-то малую толику внести в выздоровление этих ребят, пусть они адаптируются к хорошей гражданской жизни», - сказал Александр Буйнов.
Певец одобрил инициативу «Народного фронта» отправить на передовую гитары. Буйнов также признал такой инструмент наиболее современным для любительского исполнения.
«Во время Великой Отечественной войны у меня отец воевал, был летчиком – на всех фотографиях в основном гармошки, ну или аккордеон, если совсем для шику. А сейчас выросло поколение, для которого гитары актуальнее. По крайней мере тремя аккордами мы все владеем, на трех аккордах можно сыграть все, даже Чайковского. Но, ребята, вы скажите, если кому-то нужны гармошки, будем отправлять гармошки, а пока примите гитары для хорошего настроения и поднятия боевого духа», — отметил Александр Буйнов.
В «Народном фронте» отмечают, что в мае на передовую передадут гитары, подписанные Олегом Газмановым, Александром Ф. Скляром, Дмитрием Певцовым, Ютой, Юлией Чичериной. По словам волонтеров, такая практика уже получила высокую оценку от самих бойцов и командования воинских подразделений.
Напомним, ранее российский актер театра и кино Шагин совместно с Общероссийским Народным Фронтом передал помощь спецназу, выполняющему задачи в зоне СВО.