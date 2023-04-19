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Житель Нижнего Тагила задушил сожительницу на почве ревности

Общество
Житель Нижнего Тагила задушил сожительницу на почве ревности

Тагилстроевский районный суд рассмотрел уголовное дело об убийстве женщины.

В ходе судебного заседания 47-летний житель Нижнего Тагила был признан виновным в удушении своей 40-летней сожительницы. Преступление было совершено во время совместного злоупотребления спиртными напитками, когда у насильника случился острый приступ ревности, сообщает v-tagile.ru.

Убедившись, что женщина мертва, он спрятал ее труп в подполе собственной квартиры на улице Карла Либкнехта. Несмотря на то, что обвиняемый отказался признать свою вину, Тагилстроевский районный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбывание срока в исправительной колонии строгого режима.
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