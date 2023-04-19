Житель Нижнего Тагила задушил сожительницу на почве ревности

Убедившись, что женщина мертва, он спрятал ее труп в подполе собственной квартиры на улице Карла Либкнехта. Несмотря на то, что обвиняемый отказался признать свою вину, Тагилстроевский районный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбывание срока в исправительной колонии строгого режима.