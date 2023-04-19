Певец Филипп Киркоров показал поклонникам «обновленные» ягодицы на петербургском концерте

Эстрадный певец, композитор, музыкальный продюсер и актер Филипп Киркоров на концерте в Петербурге показал поклонникам увеличенные после пластической операции ягодицы в облегающем наряде. Видео публикует Starhit.ru в своем Telegram-канале.
Звездный артист с гордостью продемонстрировал слушателям результат новой пластической операции. Предполагается, что Киркоров увеличил себе ягодицы при помощи липофилинга. Метод предполагает восполнение недостающих объемов тела собственными жировыми отложениями пациента.