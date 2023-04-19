Певец Филипп Киркоров показал поклонникам «обновленные» ягодицы на петербургском концерте

Ранее певец сделал пластическую операцию на лице, передает URA.RU. Причину своего решения о таком вмешательстве артист не назвал. Его коллеги по сцене неоднозначно отнеслись к изменениям во внешнем виде Киркорова. Актриса Елена Борщева в своих социальных сетях оценила его новый образ.