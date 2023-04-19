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Певец Филипп Киркоров показал поклонникам «обновленные» ягодицы на петербургском концерте

Шоу-бизнес
Певец Филипп Киркоров показал поклонникам «обновленные» ягодицы на петербургском концерте

Эстрадный певец, композитор, музыкальный продюсер и актер Филипп Киркоров на концерте в Петербурге показал поклонникам увеличенные после пластической операции ягодицы в облегающем наряде. Видео публикует Starhit.ru в своем Telegram-канале.

Звездный артист с гордостью продемонстрировал слушателям результат новой пластической операции. Предполагается, что Киркоров увеличил себе ягодицы при помощи липофилинга. Метод предполагает восполнение недостающих объемов тела собственными жировыми отложениями пациента.

Ранее певец сделал пластическую операцию на лице, передает URA.RU. Причину своего решения о таком вмешательстве артист не назвал. Его коллеги по сцене неоднозначно отнеслись к изменениям во внешнем виде Киркорова. Актриса Елена Борщева в своих социальных сетях оценила его новый образ.
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